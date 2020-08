Olbrzymi pająk chodził po ścianie mieszkania. Właścicielka "zamarła z przerażenia"

"Przybyły na miejsce Ekopatrol grzecznie wyprosił nieproszonego przybysza – bezpiecznie go odłowił przy pomocy specjalistycznego sprzętu i przetransportował do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Tam potwierdzono, że mieszkanie kobiety odwiedził ptasznik olbrzymi" – wyjaśniają strażnicy miejscy.

Znaleziony w Warszawie duży włochaty pająk to ptasznik olbrzymi. Jest to jeden z największych współcześnie żyjących pajęczaków. Dorosła samica ma długość ciała do 10 cm, natomiast rozpiętość jej odnóży sięga nawet 30 cm. Ptaszniki olbrzymie przeważnie są czarne, ale występują też brunatne, brązowe i szare. Dodatkowo mają jasne włosy.