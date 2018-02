Olbrzymi zielony park wokół Pałacu Kultury. "Zróbmy to!"

"Plac Oddechu" autorstwa Patrycji Stołtny i Michała Sapko od środy rozpala wyobraźnie warszawiaków. Przedstawia on przestrzeń dookoła Pałacu Kultury jako olbrzymi teren zielony stworzony od początku do końca z myślą o mieszkańcach.

"Plac Oddechu" to koncepcja, która powstała w 2016 roku. Autorzy zgłosili ją do konkursu "Patrz na Plac" organizowanego przez FUTUWAWA. - Dajmy placu odetchnąć - tłumaczyli wówczas istotę swojego projektu Patrycja Stołtny i Michał Sapko.

- Koncept zaproponowanej przez nas metamorfozy daje zieleni pierwszeństwo. Cała powierzchnia placu jest strukturą, która oddycha. Z uwagi na rangę tego miejsca ważne jest to, aby jakość i wartość estetyczna tej przestrzeni zachęcała ludzi do spędzania tam wolnego czasu. Założeniem konceptu "Plac Oddechu" jest stworzenie kompleksu zielonej infrastruktury, która przyciąga mnogością wydarzeń i zarazem pełni rolę społeczną." - czytamy w opisie projektu, który w całości znajduje się na stronie futuwawa.pl .

Pomysł na taką przebudowę terenów wokół PKiNu ponownie wywołał olbrzymie poruszenie za sprawą Jana Śpiewaka, który udostępnił go w środę na swoim profilu na Facebooku. Wpis szybko stał się viralem - zareagowały na niego tysiące osób. Przygniatająca liczba osób odniosła się do niego pozytywnie, co wskazywałoby na to, że zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni chcieliby metamorfozy tego miejsca właśnie w tym kiedrunku.