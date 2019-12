Olga Tokarczuk uhonorowana w Warszawie. Do stołecznych bibliotek trafiły dwa tysiące książek noblistki

Warszawa uczciła literacką nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk. Z tej okazji władze miasta kupiły i przekazały do bibliotek niemal wszystkie dzieła autorki. Mieszkanki i mieszkańcy mogą wybierać spośród 14 tytułów dzieł noblistki.

- Cieszę się, że możemy w ten sposób uczcić Nobla znakomitej polskiej pisarki, której twórczość cenię osobiście. Niech będzie to okazja do stworzenia prawdziwego czytelniczego święta z Olgą Tokarczuk w roli głównej - mówił Rafał Trzaskowski .

"Dziękujemy, Pani Olgo, za to, co napisałaś i za to, co napiszesz" - podkreślił Donald Tusk. Dodał, że to dzień "dumy i radości".