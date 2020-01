Olga Tokarczuk zdradza plany na cały rok po spotkaniu w Warszawie

Tłumy na spotkaniu z Olgą Tokarczuk w Warszawie. Noblistka mówiła o tym, jak po przyznaniu Nagrody Nobla zmieniło się jej życie i jakie ma plany na nadchodzący rok.

"Szanowni Państwo, przy okazji wspomnę, że po wczorajszej rozmowie w Warszawie nie mam zaplanowanych żadnych dalszych spotkań w tym roku. Być może jakieś zaplanujemy i ogłosimy w ciągu najbliższych miesięcy, ale nie wcześniej niż na lato. Teraz wyjeżdżam, by zaszyć się w leśnej głuszy i robić to co lubię i umiem, czyli pisać" - przyznała pisarka.