Olszany. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Zginęła jedna osoba

Jak oceniają strażacy, którzy gasili. Ogień, jaki pojawił się po eksplozji, przyczyną tragedii był zapewne gaz, który używany był w kuchni tego domu. Propan-butan w butli, podłączany do instalacji kuchennej, mógł być użytkowany niewłaściwie, mogło też dojść do rozszczelnienia instalacji, co doprowadziło do wybuchu, zrujnowania mieszkalnego obiektu i rozległego pożaru.