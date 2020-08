Opóźnienia w budowie przystanku Warszawa Targówek. Prace ruszą dopiero w przyszłym roku

To już kolejny raz, kiedy opóźnia się budowa nowego przystanku kolejowego Warszawa Targówek na linii do Legionowa. Chodzi o zmianę projektów i uzyskanie nowych pozwoleń. Pociągi SKM jadące do Legionowa dłużej będą musiały korzystać z trasy objazdowej.

(East News, Fot: East News)