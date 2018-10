Opóźnienia w liczeniu głosów. Znamy przyczynę

Państwowa Komisja Wyborcza na ten moment podała oficjalne wyniki tylko dla dziewięciu dzielnic. Powodem opóźnień w poszczególnych komisjach jest kilkadziesiąt kart do głosowania za dużo.

- Okazuje się jednak, że taka sytuacja miała miejsce w tych budynkach, gdzie działały dwie komisje. Zniecierpliwieni kolejkami wyborcy wrzucali karty do urny, do której było im łatwiej, nie zauważając, że to już inna komisja - czytamy. Dodają, że członkowie komisji do rozwiązania zagadki doszli, kiedy zobaczyli pieczątki, na których widnieje numer komisji.