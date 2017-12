Oprawca pobił kota, wybił mu zęby i uszkodził oko. Wolontariusze szukają nowego właściciela

- Znalazłam Misia jadąc do rodziców. Pobił go "człowiek": wybił zęby, uszkodził oko, połamał szczękę. Jeśli znajdzie się dla niego dom, tymczasowy lub stały, to Miś może już na święta opuści szpital - napisała nam czytelniczka Agnieszka.

(Facebook.com, Fot: Koty Spod Mostu)

Pani Agnieszka znalazła zwierzę przy drodze w Warszawie. Jak informuje, właściciele kota mieli odmówić udzielenia mu pomocy. Sama nie może się nim zająć, bo ma kilka zwierząt w domu, a Miś jest nosicielem białaczki, która jest niebezpieczna dla innych kotów. Ale, jak zaznacza czytelniczka, nie jest niebezpieczna dla ludzi.

Miś został przewieziony do kliniki w Markach, gdzie zajęli się nim specjaliści. Przeszedł już operację - miał połamaną szczękę i uszkodzone oko. Zwierzę spędzi w szpitalu cztery tygodnie. Jego stan jest stabilny. - To młodziutki kocurek, spragniony czułości od człowieka pomimo wszystkiego, czego doświadczył - pisze czytelniczka.

Kotem zajmują się wolontariusze. Ze względu na wysokie koszty leczenia proszą o pomoc finansową. Wpłat można dokonać na numer konta: 12 2030 0045 1110 0000 0279 3780. Fundacja MRNRZ VIVA, ul. Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa.

Kontakt z wolontariuszami przez Facebooka "Koty Spod Mostu".