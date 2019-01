Opublikował grafikę z nożem i Kaczyńskim. Trzaskowski wyciąga konsekwencje

Wicedyrektor Muzeum Warszawy swoim ostatnim postem wywołał burzliwą dyskusję w internecie. Na swoim profilu zamieścił grafikę przedstawiającą nóż z rękojeścią podobną do twarzy lidera PiS. Prezydent Warszawy zapowiedział szybką reakcję. Na drugi dzień Jarosław Trybuś został zawieszony w pełnieniu obowiązków.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Trybuś udostępniając kontrowersyjną grafikę wywołał skandal, po czym usunął wpis (East News, Fot: Mariusz Gaczyński)

"Wymagając od innych, wymagamy też od siebie. W warszawskich instytucjach brutalizacja języka debaty publicznej nie pozostanie bez konsekwencji" - informował w niedzielę wieczorem na Twitterze rzecznik stołecznego ratusza, Kamil Dąbrowa. Jednocześnie zapowiedział spotkanie Rafała Trzaskowskiego z dyrektor Muzeum Warszawy Ewą Nekandą-Trepką w sprawie kontrowersyjnej ilustracji udostępnionej przez jej zastępcę.

Po trwającej niespełna pół godziny rozmowie podjęto decyzję o zawieszeniu Jarosława Trybusia na miesiąc. Prezydent Warszawy jego zachowanie ocenił negatywnie. "Nie akceptujemy takich zachowań, także w mediach społecznościowych. W najbliższym czasie zostanie dokonana ewaluacja dotychczasowej pracy wicedyrektora Muzeum Warszawy. W trakcie pełnienia swojej funkcji urzędnik, a w tym przypadku pracownik instytucji kultury reprezentuje nie tylko siebie, ale przede wszystkim dobre imię urzędu" - przekazał Trzaskowski w komunikacie prasowym.

Rozmowa dyscyplinująca

Dyrektor Ewa Nekanda-Trepka po spotkaniu z prezydentem przyznała, że cofnęła swojemu zastępcy pełnomocnictwa. Decyzję o zawieszeniu miała podjąć sama. Szef warszawskiego ratusza do tej decyzji się przychylił. - Pani dyrektor spotkała się wcześniej z panem Trybusiem i odbyła rozmowę, którą zrelacjonowała prezydentowi - mówi WawaLove Kamil Dąbrowa. Zdaniem rzecznika publikowanie grafiki w tym czasie jest wyjątkową niezręcznością i stoi w sprzeczności z apelem Trzaskowskiego o uczciwą i rzetelną debatę publiczną pozbawioną nienawiści.

Na stronie instytucji pojawiło się oficjalne oświadczenie podpisane przez dyrektor: "Działania etyczne są fundamentem funkcjonowania Muzeum Warszawy – dlatego dziś, tj. 21 stycznia 2019 roku, podjęłam decyzję o zawieszeniu na miesiąc pana Jarosława Trybusia w obowiązkach zastępcy dyrektora ds. programowych oraz wycofałam stosowne pełnomocnictwa. Wiąże się to z udostępnieniem przez pana Jarosława Trybusia kontrowersyjnej grafiki na jego prywatnym profilu na Facebooku"

Błażej Poboży, przedstawiciel miejskich radnych z klubu PiS, przyznaje rację prezydentowi stolicy. - Dobrze, że ta reakcja jest i dobrze, że tak szybko. Pytanie tylko, czy to wystarczy. Zawieszenie na miesiąc to co najwyżej działanie dyscyplinujące. Wypadałoby, aby Rafał Trzaskowski przejrzał także internetowe wpisy swojego rzecznika, bo to jest prawdziwa kopalnia cytatów. Liczę na to, że po ewidentnie skandalicznej sytuacji związanej z osobą wicedyrektora Muzeum Warszawy, który powinien wyciągnąć wnioski ze swojej aktywności w internecie, dobrze, aby taka refleksja pojawiła się również u przedstawiciela prezydenta w biurze prasowym - komentuje.

Przeprosiny i post-widmo

Trybuś jeszcze tego samego dnia, w którym opublikował grafikę z nożem, przeprosił za swoje zachowanie. "Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał enigmatycznie. Sprawdziliśmy tę stronę. Promuje wystawę “Imagining Poland – Polish Movie Poster”, która jest wspólnym projektem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP) oraz Hong Kong Design Institute (HKDI) wspieranym przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Hong Kongu oraz Instytut Polski w Pekinie.

21 stycznia na przytaczanym przez zawieszonego wicedyrektora profilu opublikowano oświadczenie, w którym portal "The Culture of the Poster" całkowicie odcina się od grafiki autorstwa Szymona Szymankiewicza. To właśnie on zamieścił ilustrację jako pierwszy na Facebooku i najwidoczniej ten wpis miał na myśli Jarosław Trybuś. Szymankiewicz widnieje jako członek zespołu administrującego profilem wystawy.

Artysta odpowiedzialny za grafikę nie uniknął krytyki. W komentarzach pod postem, na którym widać czarny nóż z rękojeścią przypominającą zarys twarzy Jarosława Kaczyńskiego, można znaleźć zarzuty o braku wyczucia i zbyt mocnym przekazie. Pojawiły się też słowa przyklaskujące temu pomysłowi. Wpis wciąż jest dostępny na profilu mężczyzny, który aktualnie jest pracownikiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i zajmuje stanowisko astystenta pracowni plakatu na tej uczelni.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami uniwersytetu z prośbą o odniesienie się do udostępnionej przez jego pracownika grafiki, ale odmówiono nam odpowiedzi na pytania, odsyłając do autora ilustracji. Pracownia plakatu była dziś (tj. w poniedziałek) nieczynna.

Doktor Jarosław Trybuś jest zastępcą dyrektora ds. merytorycznych. Pion, którym zarządza w Muzeum Warszawy, zajmuje się m.in. "badaniami naukowymi, działaniami edukacyjnymi i merytorycznym opracowaniem scenariuszy wystaw i wydarzeń" (informacje ze strony muzeumwarszawy.pl). Stanowisko to pełni od stycznia 2013 roku. Z wykształcenia jest historykiem sztuki.

Poniżej oryginalny screen z profilu wicedyrektora podany dalej przez Sebastiana Kaletę, radnego m.st. Warszawy z PiS:

Widzisz coś ciekawego? Masz zdjęcie, filmik? Prześlij nam przez Facebooka na wawalove@grupawp.pl lub dziejesie.wp.pl