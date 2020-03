Opustoszała Warszawa. [ZDJĘCIA]

Warszawa opustoszała. Furorę w internecie robią zdjęcia pustych ulic, placów i parków. Warszawiacy spisali się na medal i zostali w domu. "To prawdziwa obywatelska postawa" - podkreśla premier.

Pandemia koronawirusa szaleje w Europie. W wielu państwach wprowadzono stan wyjątkowy. W Polsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego. Na jego mocy zostały m.in. na 10 dni zamknięte granice dla cudzoziemców. Zawieszone zostały regularne połączenia lotnicze. Rząd w porozumieniu z LOT-em zorganizował pomoc dla Polaków, którzy chcą wrócić do kraju. Chęć powrotu w ramach akcji "LOT do domu" wyraziło dotąd 18 tys. ludzi. W niedzielę w Warszawie wylądował pierwszy samolot, który leciał z Londynu-Heathrow. Kolejne samoloty poleiały po Polaków do USA, Kanady, Wlk. Brytanii, Portugalii i na Sri Lankę