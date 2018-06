Organizacje LGBT zapowiedziały powrót "Tęczy" do Warszawy. Ma być niezniszczalna

Organizacje LGBT zapowiedziały powrót instalacja "Tęcza" na Placu Zbawiciela w Warszawie. Tym razem ma być niezniszczalna. Ma to ją uchronić przed kolejnym spaleniem i zniszczeniem.

Zajścia okazały się wystarczającym powodem, by urzędnicy podjęli decyzję o jej usunięciu. Warto jednak podkreślić, że wygasła też umowa pomiędzy właścicielem instalacji (Instytutem Adama Mickiewicza w Poznaniu) a Miastem Stołecznym Warszawa. Od sierpnia 2015 prawa do projektu "Tęczy" ma Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Julita Wójcik, twórczyni "Tęczy", jest performerką oraz autorką akcji artystycznych. Ukończyła Wydział Rzeźby na gdańskiej ASP, jest znana m.in. z akcji "Obieranie ziemniaków" w Zachęcie, w trakcie której ubrana w fartuch artystka siedziała na taborecie i obierała ziemniaki, by zwrócić uwagę na sytuację kobiet w Polsce, do których to zajęcie jest często przypisane. Za "Tęczę" otrzymała Paszport "Polityki" w kategorii Sztuki Wizualne za 2012 rok.