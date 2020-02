Ostatnia szansa na darmową wymianę "kopciucha" w Warszawie

Warszawa dopłaci do likwidacji starych pieców. Mieszkańcy, którzy złożą wniosek w tym roku, mogą otrzymać 100-procentową dotację. Dodatkowo w sprawie wymiany "kopciucha" ratusz przygotował spotkania informacyjne dla mieszkańców.

Warszawski ratusz kontynuuje walkę ze smogiem. Mieszkańcy mogą składać wniosek o dofinansowanie do wymiany starych pieców tzw. "kopciuchów". W tym wypadku panuje zasada - im szybciej tym lepiej. Maksymalna wysokość dofinansowania będzie zmniejszana wraz z upływem lat. Ci, którzy złożą wniosek jeszcze w tym roku - otrzymają dofinansowanie nawet w wysokości 100% poniesionych kosztów. Złożony wniosek w 2021 roku, to szansa na zwrot do 90%, a w 2022 roku - do 70%.