Oto 5 ciekawych debiutów na Restaurant Week. Debiutują aż 53 restauracje!

Kolejna propozycja to klimatyczna restauracja specjalizująca się pieczonej wołowinie. To mocny debiut tej edycji! W tym miejscu możecie spodziewać się prawdziwej uczty dla podniebienia. Dania przygotowywane przez Chefa zachwycą nawet najbardziej wymagających Gości. Podczas Festiwalu na naszych talerzach znajdziemy m.in. polędwicę wołową, gratin ziemniaczane, fasolę z migdałami z domowym sosem do wyboru. Danie główne w wersji wege to burger wege z domowym ketchupem, sałatą, pomidorem i cebulą z grilla. Więcej nie zdradzamy - rezerwujcie!