Otwarcie sezonu nad Wisłą. Będzie się działo!

Baty, żaglówki, katamaran, tepychówki i kajaki – to tylko część wodnych atrakcji przygotowanych dla warszawiaków. Początek sezonu w sobotę, 5 maja.

- Nad Wisłą każdy znajdzie coś dla siebie. Są tu zarówno miejsca do leniwego wypoczynku, jak i aktywnego uprawiania sportu . Do tych ostatnich z pewnością należy zaliczyć chętnie odwiedzaną Strefę Rekreacji Dzielnicy Wisła z boiskami do gry w siatkówkę i piłkę ręczną . Ta na Poniatówkę wróci już na początku czerwca - zachęca radny Paweł Lech.

Od 1 maja do 16 września bezpłatne promy pod banderą Warszawskich Linii Turystycznych pływać będą na czterech trasach: • Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (21 osób + 21 rowerów) • Most Poniatowskiego – Stadion Narodowy/plaża Poniatówka(21 os . + 21 rowerów) • Podzamcze – ZOO/plaża Rusałka (40 osób + 40 rowerów) Ww. wymienione promy będą wykonywać 30 kursów w weekendy i 14 w dni robocze; • Nowodwory – Łomianki (21 osób + 21 rowerów)

Powrócą również rejsy do Serocka. Statek w maju i czerwcu będzie pływał w soboty, niedziele i święta (dodatkowo 2, 4 maja oraz 1 czerwca) w lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a we wrześniu w soboty i niedziele. Uczestnicy rejsu wyruszą o godz. 9.00 z bulwaru Jana Karskiego (Podzamcze) by około 12.30 dopłynąć do Serocka. Po dwugodzinnej przerwie, około godz. 14.30, statek wyruszy w drogę powrotną i około godz. 18.00 ponownie znajdzie się w Warszawie.