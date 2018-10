Otwarty Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. "Przebywając tutaj, odmłodniejemy"

Na Woli powstał Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. - Jesteśmy wreszcie w swoim domu - powiedziała Wanda Traczyk-Stawska ps. "Pączek". Powstańcy będą tam mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach i warsztatach.

Natomiast Wanda Traczyk-Stawska podkreśliła, że są w ostatnim okresie życia i to jest późno, kiedy wreszcie ten dom dla nas zaistniał, "ale mam nadzieję, że przebywając tutaj, odmłodniejemy". - Jak się spotykamy razem, to pamiętamy siebie jako dziewczęta i chłopców, którzy stanęli do walki w Powstaniu. Bo Armia Krajowa to taka armia niezwykła, jedyna na świecie, gdzie walczyli nie dorośli żołnierze, ale przede wszystkim młodzież - zaznaczyła.