Otwock. Świdermajery na przystankach. Aż miło czekać

Letniaki, sanatoria, pensjonaty, domy uzdrowiskowe, szpitale, wyrastające na działkach zarośniętych sosnowymi borami, miały swój własny, odrębny styl. W czasach przedwojennej świetności na linii otwockiej, czyli od Międzylesia do Celestynowa takich architektonicznych perełek było około pół tysiąca. Określano je też andriollówkami, budynkami w stylu nadświdrzańskim, lub otwocko-karczewskim.

Drewniane wille o detalu nawiązującym do wpływów architektury szwajcarskiej i rosyjskiej (bo przypominały rosyjskie dacze lub schroniska alpejskie) przyciągały oko ażurowym zdobnictwem werand, ganków oraz szpiczastym, dwuspadowym dachem i - często - niebieskimi okiennicami.

Właśnie do tych budynków nawiązują najnowsze modele wiat, stawianych w Otwocku. Pochwalił się nimi na Facebooku prezydent tego miasta, Jarosław Margielski. To może być dobry początek przewracania turystycznej świetności temu miejscu, zwłaszcza w czasach rozsądnego rezygnowania z dalekich, egzotycznych podróży. Warszawiacy mogą więc przypomnieć sobie, że mają na wyciągnięcie ręki cudowne miejsce wypoczynku i rekreacji. Świadomość istnienia takich finezyjnych wiat może nawet inspirować do podróży komunikacją zbiorową.