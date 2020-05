Otwock. Zlikwidowano plantację marihuany. "Zabezpieczono prawie 23 kilogramy suszu"

Otwock. Policjanci namierzyli "narkotykowy proceder"

Funkcjonariusze weszli na teren prywatnej posesji znajdującej się w powiecie otwockim. W trakcie sprawdzania kolejnych pomieszczeń mieszkalnych odkrywali przedmioty świadczące o tym, że mogła tam być prowadzona nielegalna plantacja marihuany. Podczas przeszukiwań posesji oraz budynku mieszkalnego, zabezpieczyli kilka worków z gotowym suszem o wadze prawie 23 kilogramów. Wstępnie stwierdzono, że była to marihuana.

- Ponadto policjanci zabezpieczyli przedmioty służące do wytwarzania środków odurzających i prowadzenia nielegalnej uprawy: donice, oprawy z lampami, wentylatory. Do policyjnego aresztu trafił 53-letni mieszkaniec kontrolowanej posesji - relacjonował oficer prasowy.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty karne, m.in. wytwarzania środków odurzających, posiadania przedmiotów oraz urządzeń służących do działalności przestępczej, posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz nielegalnej uprawy konopi. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.