Padł rekord. Czterokrotnie więcej wyborców niż w 2014 roku

Do wtorku można było dopisywać się do rejestru wyborców. Stan na poniedziałek to prawie 16 tys. dopisanych osób. To czterokrotnie większy wynik niż w wyborach samorządowych w 2014 roku.

Rejestracja wyborców w Warszawie (Agencja Gazeta, Fot: Maciej Jaźwiecki)

Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza podaje, że do wtorku do godziny 13 dopisało się 15 785 osób. - To czterokrotnie więcej niż podczas poprzednich wyborów samorządowych w 2014 roku. Widać, że dynamika jest spora. W ostatnich dniach zapisuje się średnio około tysiąca osób dziennie - powiedział tvnwarszawa.pl Milczarczyk.

- Do rejestru można się dopisywać cały rok, ale ponieważ urząd ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku, nie ma gwarancji, że składając go w środę czy czwartek dostanie decyzję przed wyborczą niedzielą - zaznaczył rzecznik.

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców:

Przypominamy! Kto może głosować?

Głosować mogą osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do stałego rejestru wyborców. Prawo to mają zarówno osoby z polskim obywatelstwem, jak i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, którzy stale mieszkają w Polsce. Ci drudzy mogą jednak uczestniczyć wyłącznie w wyborach na szczeblu gminnym: do rad gmin, na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

