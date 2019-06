Palma na rondzie de Gaulle'a jest w opłakanym stanie. Co się stało?

Słynna palma na rondzie de Gaulle'a w centrum Warszawy nieraz miała problemy z liśćmi. Przegrywały z wiatrem i mrozem, wymagały konserwacji i wymiany. Tym razem też zostały wymienione, ale nie na zielone, a na... uschnięte.

Co będzie dalej z egzotyczną rośliną, która stała się jednym z symboli stolicy? MSN zachęca do obserwowania profilu "warszawskapalma" na Instagramie. Internauci podejrzewają, że to happening związany z tematyką kryzysu klimatycznego.