Pamiętacie Misia, który został skatowany przez człowieka? Zdarzył się świąteczny cud

Magia świąt działa! Dzięki naszemu artykułowi, Miś ma szansę spędzić Boże Narodzenie wśród kochających i opiekuńczych ludzi. Bardzo potrzebuje czułości pomimo wszystkiego, czego doświadczył.

Niedawno na łamach WawaLove.pl opisywaliśmy historię kota, który został cudem uratowany przez panią Agnieszkę. - Znalazłam Misia jadąc do rodziców. Pobił go "człowiek": wybił zęby, uszkodził oko, połamał szczękę. Jeśli znajdzie się dla niego dom, tymczasowy lub stały, to Miś może już na święta opuści szpital - napisała nam czytelniczka.