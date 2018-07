Parlamentarzyści w Warszawie. W weekend będą spore utrudnienia

W czwartek do Warszawy przyjadą uczestnicy Szczytu Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast w piątek odbędzie się Zgromadzenie Narodowe. W związku z tym utrudnienia pojawią się w rejonie placu Zamkowego i Politechniki oraz na ul. Belwederskiej.

W czwartek na kilkunastu ulicach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Jeśli ktoś nie dostosuje się do nakazu, jego samochód może zostać wywieziony na koszt właściciela pojazdu.

W czwartek od godz. 22.00 do piątku do godz. 16.00 wyłączone z parkowania będą ulice w rejonie pl. Zamkowego:

• Świętojańska,

• Piwna,

• Dziekania,

• Kanonia,

• Jezuicka,

• Celna,

• Brzozowa,

• Mostowa,

• Boleść,

• Bugaj,

• Podwale,

• J. Kilińskiego,

• Senatorska na odcinku od ul. Miodowej do ul. Podwale,

• Nowy Zjazd,

• Grodzka,

• parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Nowy Zjazd i Grodzką).