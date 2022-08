Pasaż Wiecha pełen dobrej muzyki i azjatyckich przysmaków Ostatni tydzień Festiwalu Miejskiego Wars Sawa Junior

Od piątku do niedzieli Pasaż Wiecha przybierze także kolory i smaki orientu. Targi Kuchni Azjatyckiej będą doskonałą okazją do spróbowania nowych potraw z Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Dla tych, którzy docenili już wyjątkowość i różnorodność kuchni azjatyckiej może być to okazja do zaczerpnięcia wielu kulinarnych inspiracji. W sobotę, w sąsiednich pawilonach pojawi się dodatkowa atrakcja – strefa, w której będzie można wykonać tematyczne przypinki.