Pasażer Kolei Mazowieckich potraktowany gazem. "Wygląda mi pan na debila"

Mężczyzna próbujący nagrać interwencję pracowników ochrony Kolei Mazowieckich został potraktowany gazem łzawiącym. Po całym zajściu leżącego na peronie pasażera pozostawiono samemu sobie.

Do sytuacji, w której ucierpiał pasażer doszło na terenie dworca Warszawa Wschodnia. Mężczyzna chciał kupić bilet do Legionowa, jednak wszedł do pociągu dosłownie chwilę przed startem maszyny, przez co zmuszony był wybrać w aplikacji krótszy bilet ze stacji Warszawa Płudy, ponieważ nie zdążył kupić wejściówki na dłuższą trasę.

Gdy ochroniarze podeszli do pasażera, oświadczyli mu, że po wezwaniu patrolu policji zapłaci on mandat w wysokości tysiąca złotych. Mężczyzna odpowiedział, że to nieprawda i zna on swoje prawa, po czym jeden z pracowników ochrony miał nazwać go "debilem".