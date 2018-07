Pasażer z podejrzeniem malarii na lotnisku Chopina. "Wszyscy są bezpieczni"

Na pokładzie samolotu z Brukseli do Warszawy przyleciał pasażer z podejrzeniem malarii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala zakaźnego. Władze lotniska Chopina zapewniają, że pracownicy oraz inni pasażerowie są bezpieczni.

Malaria jest jedną z najpowszechniejszych chorób zakaźnych na świecie - co roku zapada na nią ponad 200 mln osób, z których umiera od 1 do 3 mln. W Polsce notuje się rocznie ok. 50 zachorowań na malarię. Do głównych objawów choroby należą wysoka gorączka, przekraczająca 40 stopni Celsjusza, połączona z dreszczami, nudnościami, wymiotami i bólami głowy.