Patryk Jaki: Gronkiewicz-Waltz złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. komisji weryfikacyjnej

Przewodniczący zespołu zajmującego się wątpliwościami reprywatyzacyjnymi w Warszawie poinformował, że prezydent stolicy chce zablokować prace komisji weryfikacyjnej, składając wniosek do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jaki chce, aby Rafał Trzaskowski zwrócił się o wycofanie pisma.

- Dotarła do nas skarga kasacyjna, którą złożył warszawski ratusz Platformy Obywatelskiej Hanny Gronkiewicz-Waltz i Rafała Trzaskowskiego . Otóż PO próbuje zablokować prace komisji weryfikacyjnej poprzez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jest dla mnie oczywiste. Oni dzisiaj bronią mafii reprywatyzacyjnej. Nie ma żadnych wątpliwości. (...) W ten sposób chcą zablokować pracę instytucji, która zwraca mienie Warszawie - twierdzi Jaki.

Serwis TVP Info dotarł do dokumentów, które świadczą o zwróceniu się Gronkiewicz-Waltz do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Dotyczą one ustalenia, czy komisja weryfikacyjna działa w zgodzie z prawem. Prezydent Warszawy ma co do tego wątpliwości. Jej zdaniem zespół Patryka Jakiego jest organem niekonstytucyjnym.