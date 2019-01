Patryk Jaki komentuje sądową porażkę Jana Śpiewaka. Wystarczyły trzy słowa

"A nie mówiłem?" - tak Patryk Jaki ocenił efekt zmagań Jana Śpiewaka z wymiarem sprawiedliwości. Prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa został oskarżony o zniesławienie. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej odniósł się też do podwyżek o 1000 proc. za użytkowanie wieczyste na warszawskiej Woli.

Polityczny prorok

- Mógłbym powiedzieć "A nie mówiłem?". I to byłby pewnie cały komentarz. Ja nie chodziłem bronić niektórych decyzji sądów znając przede wszystkim orzeczenia i linię orzeczniczą w sprawie reprywatyzacji i nieżyjących ludzi, którzy otrzymywali nieruchomości. Jeżeli chodzi o samego Jana Śpiewaka , to oczywiście szkoda i życzę mu, by ten trudny okres w życiu publicznym był za nim i żeby do niego wrócił. Na pewno jest jakąś wartością - powiedział mediom.

- Ja od samego początku, już podczas kampanii wyborczej, zwracałem uwagę na to, że politycy platformy i sam pan kandydat, a dzisiaj prezydent, kłamią. Dlatego, że nie ma żadnej możliwości, żeby spełnili swoje obietnice. To się po prostu nie składa, one są nie spójne, nie będzie na to pieniędzy… Mówiłem, że tak będzie. Ale oni mówili "nie, nie, my w porównaniu do konkurentów to mamy porządny program" - odpowiada przewodniczący komisji weryfikacyjnej. Swój komentarz zakończył parafrazą powiedzenia wywodzącym się z komedii Moliera „Masz czego chciałeś, Grzegorzu Dyndało”.