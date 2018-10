Patryk Jaki na otwarciu placu zabaw integracyjnego

W Łazienkach Królewskich powstał plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. - Każde miasta dbają o takie osoby, a przede wszystkim o dzieci niepełnoprawne, żeby czuły się komfortowo - zapewniał Patryk Jaki.

W poniedziałek odbyło się otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci z dysfunkcjami. Miejsce to powstało dzięki fundacji Spartanie Dzieciom. - Plac nie różnie się od tych, które widujemy na osiedlach. Sprzęt jest jednak w całości dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, do każdego przyrządu można dojechać wózkiem - tłumaczył przedstawiciel fundacji, Michał Leśniewski.

Natomiast dyrektor Łazienek Królewskich zaznaczył, że plac jest wstępem do większej inwestycji. - To pierwsza część tego co chcemy zrobić. Chcemy zmodernizować stary plac zabaw. Mam nadzieję, że będziemy mieli na to odpowiednie środki - zapowiedział Zbigniew Wawer.