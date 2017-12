Patryk Jaki o sprawie kamienicy Waltzów: wystawiam tytuł wykonawczy i zajmujemy konta

Komisja reprywatyzacyjna ma w piątek zdecydować o zwrocie przez rodzinę Waltzów pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. - Ludzie, którzy niesłusznie uzyskali pieniądze, zresztą na gigantycznej ludzkiej krzywdzie, powinni te pieniądze zwrócić - stwierdził wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji reprywatyzacyjnej Patryk Jaki

Jaki był pytany w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce, czy będzie wnioskował o to, by ludzie, którzy wzbogacili się na nielegalnie przejętej kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 oddali pieniądze, które na niej zarobili.

Jaki po raz kolejny przypomniał, że jego ugrupowanie "walczy o sprawiedliwą Polskę". Przypomniał, że budżet inwestycyjny w Warszawie został wykonany w ubiegłym roku na poziomie ok. 1,5 mld zł. - To tyle, ile warte były nieruchomości, które w jednym roku prezydent stolicy oddała różnym złodziejom mafii reprywatyzacyjnej - stwierdził wiceminister sprawiedliwości. - Jak to pomnożyć, to myśmy stracili dekadę inwestycji w Warszawie. Te pieniądze, które mogły być przeznaczone na inwestycje zostały oddane mafii reprywatyzacyjnej - dodał.