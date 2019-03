Patryk Jaki ogłasza kolejną wygraną z miastem. "Nawet nam trudno w to uwierzyć"

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji i zdecydował o powrocie nieruchomości przy ul. Kazimierzowskiej do miasta. Informację o tym podał na Twitterze w czwartek przewodniczący komisji Patryk Jaki.

"Nawet nam trudno w to uwierzyć, ale Komisja Weryfikacyjna właśnie wygrała w WSA kolejną sprawę z ratuszem. Tym razem nieruchomość przy Kazimierzowskiej wraca do miasta. Co za wstyd, że walczę z miastem o to, aby majątek wrócił do ... miasta" - napisał na swoim profilu Jaki.