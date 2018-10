Patryk Jaki prezentuje futurystyczną wizję placu Defilad

Kandydat na prezydenta Warszawy przedstawił swoje pomysły na nowoczesne zagospodarowanie placu Defilad. Jeśli wygra wybory, teren stanie się zarówno parkiem, płucami miasta, jak i centrum kulturalno-biznesowym, pełnym zieleni i przyjaznym mieszkańcom.

Jak określił, plac jest "symbolem nieudolności rządów PO". "To, że serce Warszawy nie jest przez 12 lat zagospodarowane, a wszystko, co działo się tutaj w przeciągu ostatnich 12 lat, można byłoby opisać w filmie kryminalnym - to jak w soczewce pokazuje rządy PO" - powiedział. Kolejne słowa Jakiego były jeszcze bardziej wymowne.

"Zamiast koncentrować się na tym, żeby to reprezentacyjne miejsce miasta, które widzi praktycznie każda osoba, która przyjeżdża do Warszawy (…), zamiast się skoncentrować na tym, żeby to była prawdziwa synteza zmieniającej się Warszawy, to władze Warszawy skoncentrowały się na tym, by te działki oddać różnym grupom przestępczym" - podkreślał. Zapowiedział, że stolica - jeśli on wygra wybory - będzie miała "piękny, reprezentacyjny pl. Defilad, plac, który pokaże, jak Warszawa zmieniała się w ostatnich latach". Szczegóły zabudowy, rozwiązań architektonicznych i stylu zorganizowania przestrzeni placu Patryk Jaki zsyntetyzował także po konferencji na Facebooku.