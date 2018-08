Patryk Jaki przedstawił hasło wyborcze

- Ruszamy do boju o uczciwą Warszawę. Nasze hasło wyborcze, z którym będziemy walczyli o przyszłość naszego miasta, to „Ambitna i uczciwa Warszawa” - powiedział podczas konferencji kandydat PiS na prezydenta Warszawy.

Patryk Jaki tłumaczył, że to będzie ich hasło, które będą nieśli podczas dyskusji, "najbliższej dyskusji o przyszłości naszego miasta". - Warszawa musi być europejskim miastem, ale nigdy nie będzie europejskim miastem, jeśli nie będzie spełniała najważniejszego standardu europejskości, mianowicie uczciwości. Dzisiaj wszystkie europejskie stolice, które chcą mówić o tych wartościach, muszą być uczciwe i nasze miasto, Warszawa również musi być uczciwa - przekonuje polityk. Dodaje, że dlatego właśnie tak podkreślają to hasło: uczciwa Warszawa.

- My chcemy uczciwej Warszawy, ale chcemy również Warszawy ambitnej. Nie chcemy, żeby władze samorządowe przynosiły Warszawie wstyd, chociażby z tego względu, że wszędzie rozlewają się śmieci. To nie jest prawdziwa stolica europejska. Nie można Warszawie dłużej przynosić wstydu. Musimy mieć ambitne plany, jeśli chodzi o zarządzanie odpadami, ale musimy mieć ambitne plany nie tylko, jeśli chodzi o to. Musimy mieć ambitne plany rozwoju infrastruktury. Nie może być tak, że wszystkie stolice regionu, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech mają więcej kilometrów metra od Warszawy - tłumaczy wiceminister sprawiedliwości.