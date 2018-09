Patryk Jaki: ratusz pozwolił na to, żeby deweloperzy stanęli nam na głowie

- Skończę z tym dyktatem deweloperów, którzy zabudowują naturalne korytarze powietrzne dla Warszawy - zadeklarował we wtorek kandydat Zjednoczonej Prawicy.

- 19 września rusza nabór do programu „Czyste powietrze”. To jest 103 miliarda złotych przeznaczone na walkę ze smogiem - zapowiedział Jaki. Przekonuje, że jest to ważne, aby Warszawa potrafiła sięgnąć po te fundusze, które rząd przeznaczył na walkę ze smogiem. - To są najważniejsze recepty, które są w stanie rozwiązać problemy warszawiaków - dodał.