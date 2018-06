Patryk Jaki rowerzystą. Padły też ważne słowa o Okęciu

Patryk Jaki obiecuje, że gdy zostanie prezydentem Warszawy, postawi na rozwój infrastruktury rowerowej. Zaprezentował założenia programu rowerowego, ale także wypowiedział się o przyszłości Lotniska Chopina wobec planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego w Baranowie.

Patryk Jaki na kolejną konferencję w kampanii wyborczej przyjechał na rowerze. Szlaki rowerowe jako element planowania przestrzennego światła dedykowane dla rowerzystów, śluzy rowerowe, a tam, gdzie to możliwe, rowerowe lewoskręty - to rozwiązania, które wykorzysta. - Jeżeli... a właściwie - gdy wygramy wybory w Warszawie - poprawił się Jaki. Polityk przekonuje, że po objęciu przez niego władzy w mieście zyska nie tylko transport zbiorowy, ale też właśnie alternatywne środki transportu jak rower.

- Są miejsca, gdzie ten transport rowerowy działa nieźle, ale - chcę podkreślić - nie na miarę metropolii - powiedział Patryk Jaki. Wtórował mu burmistrz Bemowa Michał Grodzki, który przekonywał, że kładka pod mostem Łazienkowskim - gdzie odbyło się spotkanie z mediami - to pierwsza i jak do tej pory jedyna inwestycja, która powinna być standardem w mieście o statusie Warszawy. - Ekipa obecnie rządząca, czyli Trzaskowski z Gronkiewicz-Waltz próbuje przeciwstawić kierowców rowerzystom, a my wierzymy, że nie jest to konieczne - mówił Jaki.