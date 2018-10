Patryk Jaki rozpoczyna kolejną akcję. Częstuje warszawiaków kawą

Kandydat Zjednoczonej Prawicy w poniedziałkowy poranek rozpoczął akcję #nowemetro. Patryk Jaki i Piotr Guział będą spotykać się z warszawiakami w miejscach, gdzie chcą, aby zostały wybudowane stacje 3 i 4 linii metra.

- Chciałem powiedzieć warszawiakom, że w naszym mieście zbyt wolno powstaje najważniejszy szkielet komunikacyjny, czyli metro. Więcej kilometrów metra mają stolice Rumunii, Bułgarii, Czech i Węgier, a doszło do tego, że nawet stolica Bułgarii buduje trzy razy szybciej metro w czasie rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz niż my w Warszawie - przypomniał podczas konferencji kandydat. Apeluje, że to się musi zmienić.