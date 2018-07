Patryk Jaki tym razem obiecuje seniorom. "Mieszkania wytchnieniowe w każdej dzielnicy"

Kandydat na prezydenta Warszawy podczas środowej konferencji obiecywał m.in. kartę seniora plus, mieszkania łączone i wytchnieniowe. - Chcemy zmienić filozofie miasta, tak jak seniorzy zrobili wiele dla niego, tak teraz chcemy zrobić coś dla seniorów - powtarzał Jaki.

Jako pierwszy z projektów zapowiedziano kartę senior plus. Kandydat do stołecznego ratusza tłumaczył, że w jednych instytucjach są zniżki dla seniorów, w innych nie ma. - W jednych mniejsze, drugich większe zniżki - podkreślał. Wyjaśnił, że chce zunifikować system i stworzyć jedną ulgę do miejskich instytucji, teatrów, muzeów i dać szeroki dostęp do transportu dla osób niepełnosprawnych. - Zależy nam również na tym, aby miasto na zasadzie barteru dogadało się z grupą przedsiębiorców. Żeby osoby starsze miały raz na jakiś czas darmowy wstęp do kina, restauracji, barów, czy przejazdy poza Warszawę - mówił Jaki.