Patryk Jaki w teledysku rapera. Wsparł go artysta znany z Must Be The Music

Półfinalista telewizyjnego show "Must Be The Music" raper Piotr "HCR" Szot poparł w kampanii Patryka Jakiego. Panowie wystąpią na scenie podczas koncertu w Warszawie. Jaki pojawił się w teledysku rapera, który na WP publikujemy jako pierwsi. Utwór ma być oficjalną piosenką kampanijną kandydata PiS na prezydenta stolicy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Patryk Jaki w teledysku Piotra "HCR" Szota (Materiały prasowe)

32-letni Szot wystąpił w 8. edycji popularnego polsatowskiego show "Must Be The Music", dotarł do półfinału. Swój debiutancki album zatytułowany "Lepszym Człowiekiem" wydał w 2016 r. pod szyldem wytwórni Sony Music Polska. W 2019 r. chce wydać kolejny krążek, a pierwszym singlem zapowiadającym album jest utwór "Stałem pod blokiem", który raper dedykuje Patrykowi Jakiemu. Kandydat PiS na prezydenta wystąpił nawet w teledysku, który na Wirtualnej Polsce publikujemy jako pierwsi.

Piotr HCR Szot - "Stałem pod blokiem"

Dlaczego raper postanowił wesprzeć w kampanii Jakiego? - Patryk jest osobą, która wspiera ludzi, zwłaszcza tę słabszą część społeczeństwa, walczy z mafią. Facet ma wartości, z którymi ja się zgadzam i które podzielam. Dlatego ma u mnie pełne wsparcie - mówi nam Szot.

HCR Podziel się

W środę o 17:00 na boisku przy ul. Kijowskiej 11 na warszawskiej Pradze ma odbyć się koncert Piotra "HCR" Szota, na którym pojawi się Patryk Jaki.

Facebook.com Podziel się