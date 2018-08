Patryk Jaki założył "śmieciowy patrol". Opozycja zauważyła błąd

- Zakładamy Śmieciowy Patrol i konto na Twitterze "Czysta Warszawa". Będziemy na bieżąco monitorować tragiczną sytuację w stolicy - zapowiedział kandydat PiS na prezydenta Warszawy. Natomiast opozycja szybko zauważyła, że Jaki zamiast przedstawić mokotowski śmietnik, pokazał grecki.

Cezary Tomczyk, poseł Platformy Obywatelskiej zauważył błąd , jaki popełnił sztab Patryka Jakiego. - Ale wtopa Patryk Jaki! Na zdjęciu mającym przedstawiać śmietnik z Mokotowa jest śmietnik z...Grecji. Śmieci to problem i trzeba się nim poważnie zająć, a nie używać go do promocji. Jakie ma kompetencje właśnie pokazał...Najpierw była czeska Praga,a teraz Grecja, co dalej?#JakiWstyd - napisał na Twitterze poseł.