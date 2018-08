Patryk Jaki zaskoczony obecnością sofijskiego aktywisty. Dyskusja po angielsku o transporcie miejskim

Kandydat PiS na prezydenta Warszawy za wzór komunikacji podaje metro w Bułgarii. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze postanowiło, więc udowodnić, jak jest naprawdę. Patryk Jaki na konferencji prasowej w sofijskim metrze po raz pierwszy odniósł się do tych zarzutów.

Bułgarskie stowarzyszenie zaznacza, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy burmistrz Sofii zamknął lub rozebrał ponad 15 proc. linii tramwajowych. - Nawet, jeśli wywoływało to protesty wśród mieszkańców gęsto zaludnionych dzielnic. Niektóre linie tramwajowe kursują co 25 minut w godzinach szczytu i co 50 min w pozostałą część dnia. Ze względu na zły stan techniczny torów jeżdżą najwolniej ze wszystkich stolic UE - wyjaśnia aktywista. Dodaje, że metro kursuje tu w odstępach 7 - 14 min, a główne linie autobudowe kursują w odstępach 10 - 20 min.

Jak dodawał: - Kwestią subiektywną jest to, czy powinniśmy rozbudowywać metro kosztem tramwajów czy autobusów. W moim przekonaniu to metro powinno być najważniejszym środkiem komunikacji w takich metropoliach, jak Warszawa. Metro jest efektywniejsze.

Patryk Jaki w rozmowie z Wirtualną Polską w Sofii przekonywał, że niezależnie od tego, co na temat jego pomysłów sądzą konkurenci, to właśnie jemu udało się skutecznie narzucić temat rozbudowy metra w Warszawie. – Byłem pierwszym kandydatem, który zapoczątkował dyskusję na ten temat. O to chodziło – przekonuje nas Jaki. - Daliśmy radę z 500 plus. Mówili, że nie da się tego wprowadzić. Tak samo udowodnię, że się da się budować metro – dodaje kandydat PiS na prezydenta Warszawy.