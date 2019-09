Patryk Vega przekonuje, że „Polityka” odzwierciedla prawdziwe sytuacje. Film wszedł do kin 4 września

Patryk Vega przekonuje, że jego najnowszy film "Polityka" ukazuje autentyczne sytuacje. Film wszedł do kin w środę, 4 września. Sprawdź, skąd reżyser miał tyle informacji na temat partii, którą ukazał w negatywnym świetle.

Patryk Vega o „Polityce” – odwzorowanie faktów?

„Polityka” – Misiewicz zrezygnował z żądań wobec Patryka Vegi

Tematyka najnowszego filmu Patryka Vegi nie przypadła do gustu wielu politykom. Usunięcia kilku scen domagał się Bartłomiej Misiewicz niezadowolony z faktu, że wzorowana na nim postać zażywała narkotyki i wdała się w relację homoseksualną ze swoim przełożonym. Pełnomocnik Misiewicza złożył nawet pozew do poznańskiego sądu, a ten skierował go do Warszawy. Z informacji „Gazety Wyborczej” wynika jednak, że były rzecznik MON na początku sierpnia wycofał wniosek o wstrzymanie dystrybucji „Polityki”, a postępowanie w tej sprawie finalnie zostało umorzone.