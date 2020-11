Paweł Rabiej wyjechał za granicę bez zgody. Jest decyzja o dymisji. Ostry komentarz Trzaskowskiego

Polityk tłumaczył potem w smsie przesłanym dziennikarzom, że "zgodnie z zaleceniem lekarzy po przejściu ostatnio COVID i komplikacjach pocovidowych ma zalecenie urlopu zdrowotnego i go odbywa". Zapewniał jednocześnie, że uczestniczy zdalnie we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej.

Warszawa. Trzaskowski wściekły. Rabiej przeprasza

Paweł Rabiej zdymisjonowany. Mamy oświadczenie. Trzaskowski komentuje

Rafał Trzaskowski w "Kropce nad i" powiedział, że Paweł Rabiej nie poinformował go o tym, że planował urlop, a to on zatwierdza urlopy. - Podjąłem decyzję o dymisji wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja. W ogniu pandemii takie rzeczy nie mogą się zdarzać - podkreślił. - Jest to zachowanie niepoważne, stąd moja decyzja - dodał.