Paweł Rabiej zdymisjonowany. Zamieścił w sieci krótki wpis

"Nie będzie komentarzy. Stało się, co się stało. Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem w mieście przez te 2 lata. W pomocy społecznej, żłobkach, zdrowiu. Dużo razem zrobiliśmy. Praca z wami była lekcją zarządzania miastem i miłości do Warszawy. Jesteście wspaniali!" - napisał na Twitterze Paweł Rabiej.

We wtorek prezydent Warszawy podjął decyzję o zdymisjonowaniu swojego zastępcy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że odpowiedzialny za kwestie zdrowia Rabiej wyjechał na zagraniczny urlop bez jego wiedzy i zgody.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała PAP, że Rabiej ma załatwić sprawy kadrowe do końca tygodnia. Do tego czasu przekaże prowadzone przez siebie sprawy urzędnikom, którzy będą odpowiadać za działki podlegające mu do tej pory.