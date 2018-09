Pędził przez miasto i łamał przepisy. Potem dziękował policji za pomoc

Policjanci stołecznej drogówki zatrzymali kierowcę, który jechał przez miasto nie patrząc na znaki. W środku pojazdu oprócz mężczyzny była jeszcze trójka dzieci i ledwo przytomna kobieta. Okazało się, że jest poważnie chora. Funkcjonariusze podjęli więc decyzję o pilotowaniu samochodu do szpitala.

Gdyby nie interwencja patrolu, mogłoby dojść do tragedii. Na szczęście dzielnicowi z komendy Praga - Południe w porę zauważyli nieprzepisowo jadącego kierowcę. Mężczyzna miał nie stosować się do znaków i mijać inne samochody na podwójnej ciągłej. Policjanci zatrzymali go na Grochowie, gdy ten przejeżdżał przez ulicę Chłopickiego.

Mężczyzna tłumaczył się, że spieszył się do szpitala, wioząc tam swoją chorą żonę. Razem z małżeństwem podróżowało jeszcze troje małych dzieci. Kobieta powoli traciła przytomność, miała problemy z mową i koordynacją ruchową. Wyszło na jaw, że choruje na cukrzycę i "bardzo źle się poczuła". Wśród objawów kierowca wymienił m.in. ból głowy i wymioty. Błagalnym tonem poprosił obecnych funkcjonariuszy o pomoc w sprawnym dotarciu do placówki.

- Dzielnicowi zadziałali od razu, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych pilotowali samochód z chorą prosto do szpitala. Tam przekazali kobietę lekarzom, którzy udzielili jej niezbędnej pomocy - relacjonuje Węgrzyniak. Dzięki szybkiej diagnozie i opiece specjalistów uratowano chorą. Okazało się, że zapadła we wstrząs hipoglikemiczny wywołany spadkiem glukozy w organizmie. W skrajnych przypadkach może on doprowadzić cukrzyka do śpiączki, a nawet śmierci.