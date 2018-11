Phil Collins przyjedzie do Polski. Wkrótce rusza sprzedaż biletów

Angielski piosenkarz wkrótce przyjedzie do Polski i zaśpiewa na stadionie PGE w Warszawie. To wielka gratka dla jego fanów, którzy tęsknili za artystą.

Jego solowa kariera przyniosła mu niezliczoną ilość hitów. Wymieniając tylko kilka z nich: “Easy Lover”, “You Can't Hurry Love” i “Against All Odds (Take A Look At Me Now)” - utwory, które znalazły się na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. “One More Night”, “Separate Lives”, “Two Hearts”, “Another Day In Paradise”, “I Wish It Would Rain Down”, “Both Sides Of The Story”, “Dance Into The Light” stały się przebojami na całym świecie i osiągnęły pierwsze miejsce w USA.