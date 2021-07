Piaseczno. Finał pościgu na drodze krajowej. Pirat aresztowany na trzy miesiące

Jak poinformował w czwartek nadkomisarz Jerzy Sawicki z piaseczyńskiej policji, mężczyzna swoją niebezpieczną jazdą stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, a także dla funkcjonariuszy, którzy podjęli za nim pościg. Usłyszał on dwa zarzuty karne. Pierwszy dotyczy niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi, jak podaje nadkomisarz Sawicki, to "wywieranie wpływu na czynności wykonywane przez funkcjonariuszy", co również zagrożone jest karą pięcioletniego pozbawienia wolności.