Piaseczno. Mężczyzna ciężko pokąsany przez owady

Do groźnej sytuacji doszło w piątek w Piasecznie. Mężczyzna został ciężko pokąsany przez owady. Ok. godz. 18, w stanie nieprzytomnym zabrano go śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Piaseczno. 50-latek został pokąsany przez owady (Pixabay)