Piaseczno. Podszywał się pod bankowca. Kobieta go nagrała

- By jej "zapobiec", jak twierdzi, zgodnie z regulaminem banku instruuje klientkę i przekonuje, że połączy ją z działem technicznym. Jednak by to zrobić, przekazuje jej nazwę aplikacji, którą koniecznie musi teraz zainstalować. Okazuje się, że jest to znana darmowa aplikacja tzw. zdalnego pulpitu, niestety coraz częściej, jak dziś wiemy, wykorzystywana przez oszustów bankowych. Jeśli zainstalujemy taką aplikację, przestępca widzi wszystko, co robimy na smartfonie czy komputerze. Otrzymuje on także pełną kontrolę nad naszym kontem bankowym - informuje rzecznik.