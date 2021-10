Piaseczno. Radna oburzona Lidlem. Bo "to wielki plan Hitlera"

Wpis Magdaleny Mika-Kosior przytoczyła "Gazeta Wyborcza. I poprosiła o analizę Olgierda Annusewicza, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego. "Metafora pani radnej jest oczywiście przesadzona, porównywanie sieci sklepów do Hitlera jest poniżej pasa. Ale zwłaszcza w czasach mediów społecznościowych, które promują polaryzację dyskursu, to się może opłacać. Dyskurs się mocno luzuje, rzeczy, które były nie do pomyślenia kilka lat temu, są dziś standardem" - komentuje politolog.