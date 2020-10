Piaseczno. Zaatakował gazem pieprzowym

Do zdarzenia doszło na przystanku komunikacji miejskiej w Piasecznie. Do młodego mężczyzny czekającego na autobus po godz. 22 podbiegł nieznany mężczyzna. Prysnął mu gazem pieprzowym prosto w oczy. Gdy zaatakowany mężczyzna upadł, napastnik go skopał. Następnie ukradł mu plecak.