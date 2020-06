"Piękniej na ulicy Pięknej". ZDM zapowiada zmiany

Warszawa. Więcej przestrzeni na chodnikach

"Obecnie na wspomnianym odcinku ul. Pięknej parkowanie odbywa się w całości na chodniku, który ma przez to jedynie 1,5 m szerokości a miejscami nawet mniej. Istnieje możliwość przesunięcia miejsc parkingowych częściowo na jezdnię, co pozwoli poszerzyć chodniki po obu stronach ulicy do ok. 2 metrów szerokości. Aby efektywnie poszerzyć chodnik zdemontujemy też kilka rzędów słupków blokujących" – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.