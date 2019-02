Pierwsza taka studniówka w Polsce. Maturzyści zatańczyli "Poloneza Równości"

Takiej imprezy na sto dni przed egzaminem dojrzałości w Polsce jeszcze nie było. Prekursorami stali się uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Bednarska w Warszawie. Swój bal zorganizowali przy udziale stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz marki Ben & Jerry's.

Reżyserem klipu jest Michał Marczak, autor filmów "Wszystkie nieprzespane noce" i "Fuck for Forest". To on spędził z uczniami warszawskiego liceum kilkanaście godzin i przyglądał się ich przygotowaniom. Zebrał ich komentarze na temat udziału w Polonezie Równości i tego, co dla nich znaczy taka forma okazywania solidarności z mniejszościami seksualnymi. Można je usłyszeć podczas wideo.